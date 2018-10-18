В горах Германии погиб турист из Украины - СМИ

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 46448 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113621 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121648 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160902 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150327 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139306 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129768 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176443 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118226 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141758 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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7 марта, 12:17 • 111618 просмотра
Актуальное
В горах Германии погиб турист из Украины - СМИ

В горах Германии погиб турист из Украины - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11521 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В горах Германии погиб 25-летний турист из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на dr.de.

"В заповеднике Саксонская Швейцария, Германия, в горах разбился 25-летний турист из Украины. Инцидент произошел в воскресенье. Начато расследование", - говорится в сообщении.

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Напомним, в субботу, 6 октября, в 14:05 к раховским спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи одному из 15 туристов, которые путешествуют по Карпатам. Однако в 14:40, врач, входивший в состав группы туристов, констатировал смерть мужчины.

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