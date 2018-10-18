В горах Германии погиб турист из Украины - СМИ

"В заповеднике Саксонская Швейцария, Германия, в горах разбился 25-летний турист из Украины. Инцидент произошел в воскресенье. Начато расследование", - говорится в сообщении.

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Напомним, в субботу, 6 октября, в 14:05 к раховским спасателям поступило сообщение о необходимости оказания помощи одному из 15 туристов, которые путешествуют по Карпатам. Однако в 14:40, врач, входивший в состав группы туристов, констатировал смерть мужчины.

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