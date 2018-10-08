В українських Карпатах загинув турист
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У суботу, 6 жовтня, о 14:05 до рахівських рятувальників надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги одному з 15 туристів, котрі подорожують Карпатами. Однак о 14:40, лікар, який входив до складу групи туристів, констатував смерть чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
Як стало відомо, під час проходження туристичного маршруту в районі г. Петрос різко погіршилося самопочуття одного з туристів, 1963 року народження, мешканця м. Львів.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт до місця було направлено чотирьох рятувальників та одну одиницю техніки Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення.
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Однак о 14:40, лікар, який входив до складу групи туристів, констатував смерть чоловіка.
О 23:10 тіло загиблого рятувальниками було доправлено до Рахівської районної лікарні. Причина смерті встановлюється. Найбільш вірогідно, що чоловік помер через серцевий напад.
Як повідомляв УНН, на Рахівщині двоє туристів зірвалися на позашляховику в ущелину й загинули.