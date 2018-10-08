В українських Карпатах загинув турист

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У суботу, 6 жовтня, о 14:05 до рахівських рятувальників надійшло повідомлення про необхідність надання допомоги одному з 15 туристів, котрі подорожують Карпатами. Однак о 14:40, лікар, який входив до складу групи туристів, констатував смерть чоловіка. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.