У ФСБ РФ заявили про захоплення "українського військовослужбовця"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков на терміновому засіданні Ради безпеки Росії повідомив про нібито захоплення "українського військовослужбовця" в полон, передає кореспондент УНН.
Цитата:
“Один з військовослужбовців України захоплений в полон, здійснюється необхідна подальша робота. В принципі на кордоні обстановка з нашого боку стабільна", - сказав він.
Що було раніше
ЗМІ РФ раніше сьогодні заявили про знищення нібито п'ятьох українських диверсантів і про два БТР.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба спростував це: “Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна не нападала на Донецьк, Луганськ; не посилала диверсантів або БТРи через кордон; не обстрілювала територію РФ або КПП на кордоні; не здійснювала диверсії; не планує подібних дій. Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків".
У ДПСУ та штабі ООС також спростовували це повідомлення.
Цілковитою вигадкою є повідомлення російських ЗМІ про нібито спроби проникнення на територію РФ української диверсійно-розвідувальної групи. Збройні Сили України не нападали на Донецьк і Луганськ, не посилали диверсантів або БТРи через кордон, не обстрілювали територію РФ або російський прикордонний пост. Все це продукти російської фабрики фейків, вказав начальник прес-служби Об'єднаних сил Павло Ковальчук.