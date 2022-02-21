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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У ФСБ РФ заявили про захоплення "українського військовослужбовця"

У ФСБ РФ заявили про захоплення "українського військовослужбовця"

Київ • УНН

 • 100631 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Голова Федеральної служби безпеки Росії Олександр Бортніков на терміновому засіданні Ради безпеки Росії повідомив про нібито захоплення "українського військовослужбовця" в полон, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Один з військовослужбовців України захоплений в полон, здійснюється необхідна подальша робота. В принципі на кордоні обстановка з нашого боку стабільна", - сказав він.

Що було раніше

ЗМІ РФ раніше сьогодні заявили про знищення нібито п'ятьох українських диверсантів і про два БТР.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба спростував це: “Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна не нападала на Донецьк, Луганськ; не посилала диверсантів або БТРи через кордон; не обстрілювала територію РФ або КПП на кордоні; не здійснювала диверсії; не планує подібних дій. Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків".

У ДПСУ та штабі ООС також спростовували це повідомлення.

Цілковитою вигадкою є повідомлення російських ЗМІ про нібито спроби проникнення на територію РФ української диверсійно-розвідувальної групи. Збройні Сили України не нападали на Донецьк і Луганськ, не посилали диверсантів або БТРи через кордон, не обстрілювали територію РФ або російський прикордонний пост. Все це продукти російської фабрики фейків, вказав начальник прес-служби Об'єднаних сил Павло Ковальчук.

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