ООС: Украина не посылала диверсантов в РФ и не нападала на Донецк и Луганск
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Вооруженные Силы Украины не нападали на Донецк и Луганск и не посылали диверсантов в Россию. Об этом сообщил начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук во время брифинга, передает УНН.
Ковальчук подчеркнул, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов введения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины и нагнетании ситуации.
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"Полнейшим вымыслом являются сообщения российских СМИ о якобы попытках проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы. Вооруженные силы Украины не нападали на Донецк и Луганск, не посылали диверсантов или БТРы через границу, не обстреливали территорию РФ или российский пограничный пост. Все это продукты российской фабрики фейков", - сообщил Ковальчук.
Дополнение
В РФ заявили о том, что якобы уничтожили пять украинских диверсантов, которые пытались нарушить российскую границу. Глава МИД Украины опроверг эту информацию.
Контекст
Необоснованные обвинения в адрес Украины со стороны российской власти предъявляют не впервые.
В субботу российские СМИ сообщали, что в километре от государственной границы России с Украиной взорвался снаряд.
Артиллерийский снаряд упал всего в 300 метрах от жилого дома в Станице Митякинской. Местные жители сразу сообщили об этом в правоохранительные органы.
Впоследствии росСМИ сообщили о втором снаряде, который разорвался в Ростовской области недалеко от границы с Украиной. Предварительно сообщали, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град".
Россия во всем обвинила Украину. Однако в ООС заявили, что подразделения Объединенных сил не осуществляли ни одного обстрела из артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ.
Информация, которую активно распространяют российские СМИ о якобы обстреле территории Ростовской области Вооруженными силами Украины, является откровенной ложью и провокацией.
Сегодня Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что с украинской территории якобы выпустили снаряд, который попал к пограничному пункту Ростовской области