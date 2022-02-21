ООС: Україна не надсилала диверсантів у РФ та не нападала на Донецьк й Луганськ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Збройні сили України не нападали на Донецьк та Луганськ й не надсилали диверсантів до Росії. Про це повідомив начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук під час брифінгу, передає УНН.
Ковальчук наголосив, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів введення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України та нагнітанні ситуації.
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"Цілковитою вигадкою є повідомлення російських ЗМІ щодо буцімто спроб проникнення на територію РФ української диверсійно-розвідувальної групи. Збройні сили України не нападали на Донецьк та Луганськ, не надсилали диверсантів чи БТРи через кордон, не обстрілювали територію РФ чи російський прикордонний пост. Все це продукти російської фабрики фейків", - повідомив Ковальчук.
Доповнення
У РФ заявили про те, що нібито знищили п'ятьох українських диверсантів, які намагалися порушити російський кордон. Очільник МЗС України спростував цю інформацію.
Контекст
Необґрунтовані звинувачення на адресу України з боку російської влади висувають не вперше.
У суботу російські ЗМІ повідомляли, що за кілометр від державного кордону Росії з Україною вибухнув снаряд.
Артилерійський снаряд упав лише за 300 метрів від житлового будинку у Станиці Мітякінській. Місцеві жителі одразу повідомили про це правоохоронні органи.
Згодом росЗМІ повідомили про другий снаряд, який розірвався у Ростовській області неподалік кордону з Україною. Попередньо повідомляли, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи "Град".
Росія у всьому звинуватила Україну. Проте в ООС заявили, що підрозділи Об'єднаних сил не здійснювали жодного обстрілу з артилерійських систем ні окупованих територій, ні території РФ.
Інформація, яку активно поширюють російські ЗМІ про нібито обстріл території Ростовської області Збройними силами України, є відвертою брехнею та провокацією.
Сьогодні Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що з української території нібито випустили снаряд, який потрапив до прикордонного пункту Ростовської області