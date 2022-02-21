РосЗМІ поширюють інформацію про "знищення п'ятьох диверсантів, які проникли з України”: Київ заявив, що не посилав диверсантів чи БТРи через кордон

Цитата

"21 лютого 2022 приблизно о 06:00 в районі населеного пункту Мітякінська Ростовської області на ділянці державного кордону Російської Федерації з Україною прикордонним нарядом ФСБ Росії було виявлено проникнення диверсійно-розвідувальної групи", - повідомили журналістам у пресслужбі Південного військового округу.

Деталі

Як заявили російські ЗМІ, нібито "внаслідок бойового зіткнення зі складу диверсійно-розвідувальної групи знищено п'ятьох порушників кордону Російської Федерації.

За інформацією ТАСС, дві бойові машини піхоти (БМП) ЗСУ, які нібито зайшли на територію Росії для екстреної евакуації української диверсійної групи, було знищено вогнем з російських протитанкових засобів.

"Під час бойового зіткнення для екстреної евакуації диверсійної групи з території України через державний кордон з Російської Федерації увійшли дві бойові машини піхоти ЗСУ", - заявили в окрузі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував цю інформацію.

"Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ; не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон; не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні; не вчиняла диверсії; не планує подібних дій. Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків", — написав глава МЗС України.

Додамо

Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українська армія не має жодного стосунку до всіх провокацій, які відбуваються у Ростовській області та на територіях Донбасу.

Контекст

Необґрунтовані звинувачення на адресу України з боку російської влади висувають не вперше.

У суботу російські ЗМІ повідомляли, що за кілометр від державного кордону Росії з Україною вибухнув снаряд.

Артилерійський снаряд упав лише за 300 метрів від житлового будинку у Станиці Мітякінській. Місцеві жителі одразу повідомили про це правоохоронні органи.

Згодом росЗМІ повідомили про другий снаряд, який розірвався у Ростовській області неподалік кордону з Україною. Попередньо повідомляли, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи "Град".

Росія у всьому звинуватила Україну. Проте в ООС заявили, що підрозділи Об'єднаних сил не здійснювали жодного обстрілу з артилерійських систем ні окупованих територій, ні території РФ.

Інформація, яку активно поширюють російські ЗМІ про нібито обстріл території Ростовської області Збройними силами України, є відвертою брехнею та провокацією.

Сьогодні Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що з української території нібито випустили снаряд, який потрапив до прикордонного пункту Ростовської області.



