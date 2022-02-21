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РосСМИ распространяют информацию об “уничтожении пяти диверсантов, проникших с Украины”: Киев заявил, что не посылал диверсантов или БТРы через границу

Киев • УНН

 • 116527 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В РФ заявили о том, что якобы уничтожили пять украинских диверсантов, пытавшихся нарушить российскую границу. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"21 февраля 2022 года около 06:00 в районе населенного пункта Митякинская Ростовской области на участке государственной границы Российской Федерации с Украиной пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы", - сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

Детали

Как заявили российские СМИ, якобы в результате боестолкновения из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожено пять нарушителей границы Российской Федерации.

По информации ТАСС, две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ, которые якобы зашли на территорию России для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы, были уничтоженыи огнем из российских противотанковых средств.

"В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ", - заявили в округе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг эту информацию.

"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТРы через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсии; не планирует подобных действий. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков", - написал глава МИД Украины.

Добавим

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия не имеет никакого отношения к провокациям, которые происходят в Ростовской области и на территориях Донбасса.

Контекст

Необоснованные обвинения в адрес Украины со стороны российских властей выдвигаются не впервые.

Так, субботу российские СМИ сообщали, что за километр от государственной границы России с Украиной взорвался снаряд.
Артиллерийский снаряд упал всего в 300 метрах от жилого дома в Станице Митякинской. Местные жители сразу сообщили об этом в правоохранительные органы.

Позднее росСМИ сообщили о втором снаряде, который разорвался в Ростовской области недалеко от границы с Украиной. Предварительно сообщали, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град".

Россия во всем обвинила Украину. Однако в ООС заявили, что подразделения Объединенных сил не осуществляли никаких обстрелов из артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ.

Информация, которая активно распространяется в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными силами Украины, является откровенной ложью и провокацией.

Сегодня Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что с украинской территории якобы выпустили снаряд, который попал в пограничный пункт Ростовской области.

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