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"У РФ не получится спровоцировать нас": Данилов ответил на обвинения в обстреле российского погранпункта

"У РФ не получится спровоцировать нас": Данилов ответил на обвинения в обстреле российского погранпункта

Киев • УНН

 • 174600 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на обвинения России в обстреле пограничного пункта в Ростовской области, заявив, что Украина не имеет к этому никакого отношения. Об этом он сказал во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно и мы готовы к этому, более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не получится, - заявил Данилов.

Детали

Он также ответил на информацию СМИ относительно списков украинцев, которых Российская Федерация якобы должна отправить в концлагеря и на расстрел, заявив, что Украина “достаточно давно получает такие списки, и они немного странные”.

Кроме того, Данилов прокомментировал предстоящий саммит президентов США и России, отметив, что “если Путин будет встречаться с Байденом, никто без нас ничего не будет решать. Президент 19 февраля продемонстрировал, что мы (украинцы — ред.) Отличаемся от многих, потому что ничего не держим в кармане, а все кладем на стол”.

Секретарь СНБО добавил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе неоднократно пыталась собрать заседание. Однако из-за отказа РФ участвовать этого не удалось сделать.

Напомним

Сегодня Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что с украинской территории якобы выпустили снаряд, который попал в пограничный пункт Ростовской области.

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