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ФСБ Росії заявила про випущений снаряд з території України, який зруйнував прикордонний пункт у Ростовській області – росЗМІ

ФСБ Росії заявила про випущений снаряд з території України, який зруйнував прикордонний пункт у Ростовській області – росЗМІ

Київ • УНН

 • 269167 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що з української території нібито випустили снаряд, який потрапив у прикордонний пункт Ростовської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Цитата

"21 лютого о 09:50 випущеним з території України снарядом невстановленого зразка повністю зруйновано місце несення служби прикордонних нарядів прикордонного управління ФСБ Росії по Ростовській області, розташоване на відстані приблизно 150 метрів від російсько-українського кордону", - повідомили ТАСС у Центрі громадських зв'язків. 

У ФСБ повідомили, що потерпілих нема, на місці працюють сапери.

УНН звернувся за офіційними коментарями до Державної прикордонної служби України та Служби безпеки.

Нагадаємо

У суботу російські ЗМІ повідомляли, що за кілометр від державного кордону Росії з Україною вибухнув снаряд.

Артилерійський снаряд упав лише за 300 метрів від житлового будинку у Станиці Мітякінської. Місцеві жителі одразу повідомили про це правоохоронні органи.

Згодом російські ЗМІ повідомили про другий снаряд, який розірвався у Ростовській області неподалік кордону з Україною.

Попередньо повідомляли, що це був 120-мм запальний боєприпас від системи "Град".

Росія у всьому звинуватила Україну. Проте в ООС заявили, що підрозділи Об'єднаних сил не здійснювали жодного обстрілу з артилерійських систем ні окупованих територій, ні території РФ.

Інформація, яка активно поширюється в російських ЗМІ про нібито обстріл території Ростовської області Збройними силами України, є відвертою брехнею та провокацією.

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