ФСБ России заявила о выпущенном снаряде с территории Украины, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что с украинской территории якобы выпустили снаряд, который попал в пограничный пункт Ростовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Цитата
"21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы", - сообщили ТАСС в Центре общественных связей.
В ФСБ сообщили, что пострадавших нет, на месте работают саперы.
УНН обратился за официальными комментариями в Государственную пограничную службу Украины и Службу безопасности.
Напомним
В субботу российские СМИ сообщали, что за километр от государственной границы России с Украиной взорвался снаряд.
Артиллерийский снаряд упал всего в 300 метрах от жилого дома в Станице Митякинской. Местные жители сразу сообщили об этом в правоохранительные органы.
Позднее росСМИ сообщили о второй снаряд, который разорвался в Ростовской области недалеко от границы с Украиной. Предварительно сообщалось, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы "Град".
Россия во всем обвинила Украину. Однако в ООС заявили, что подразделения Объединенных сил не осуществляли никаких обстрелов из артиллерийских систем ни оккупированных территорий, ни территории РФ.
Информация, которая активно распространяется в российских СМИ о якобы обстрелах территории Ростовской области Вооруженными силами Украины, является откровенной ложью и провокацией.