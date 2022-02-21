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"У РФ не вийде спровокувати нас": Данілов відповів на звинувачення в обстрілі російського прикордонпункту

"У РФ не вийде спровокувати нас": Данілов відповів на звинувачення в обстрілі російського прикордонпункту

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів на звинувачення Росії в обстрілі прикордонного пункту у Ростовській області, заявивши, що Україна не має до цього жодного стосунку. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ми не ведемо ці обстріли, ми до них не маємо жодного стосунку. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити що завгодно і ми готові до цього, більше того, до цього готовий світ. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії не вийде, - заявив Данілов.

Деталі

Він також відповів на інформацію ЗМІ щодо списків українців, яких Російська Федерація нібито має відправити у концтабори та на розстріл, заявивши, що Україна “досить давно отримує такі списки, і вони трохи дивні”.

Окрім того, Данілов прокоментував майбутній саміт президентів США та Росії, зазначивши, що “якщо Путін зустрічатиметься з Байденом, ніхто без нас нічого не вирішуватиме. Президент 19 лютого продемонстрував, що ми (українці — ред.) відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл”.

Секретар РНБО додав, що українська делегація у Тристоронній контактній групі неодноразово намагалася зібрати засідання. однак через відмову РФ брати участь цього не вдалося зробити.

Нагадаємо

Сьогодні Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що з української території нібито випустили снаряд, який потрапив у прикордонний пункт Ростовської області.

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