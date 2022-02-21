"У РФ не вийде спровокувати нас": Данілов відповів на звинувачення в обстрілі російського прикордонпункту
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів на звинувачення Росії в обстрілі прикордонного пункту у Ростовській області, заявивши, що Україна не має до цього жодного стосунку. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Ми не ведемо ці обстріли, ми до них не маємо жодного стосунку. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити що завгодно і ми готові до цього, більше того, до цього готовий світ. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії не вийде, - заявив Данілов.
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Він також відповів на інформацію ЗМІ щодо списків українців, яких Російська Федерація нібито має відправити у концтабори та на розстріл, заявивши, що Україна “досить давно отримує такі списки, і вони трохи дивні”.
Окрім того, Данілов прокоментував майбутній саміт президентів США та Росії, зазначивши, що “якщо Путін зустрічатиметься з Байденом, ніхто без нас нічого не вирішуватиме. Президент 19 лютого продемонстрував, що ми (українці — ред.) відрізняємось від багатьох, бо нічого не тримаємо в кишені, а все кладемо на стіл”.
Секретар РНБО додав, що українська делегація у Тристоронній контактній групі неодноразово намагалася зібрати засідання. однак через відмову РФ брати участь цього не вдалося зробити.
Нагадаємо
Сьогодні Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила, що з української території нібито випустили снаряд, який потрапив у прикордонний пункт Ростовської області.