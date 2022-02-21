"У РФ не вийде спровокувати нас": Данілов відповів на звинувачення в обстрілі російського прикордонпункту

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів на звинувачення Росії в обстрілі прикордонного пункту у Ростовській області, заявивши, що Україна не має до цього жодного стосунку. Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент УНН.