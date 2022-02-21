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15 марта, 19:03 • 98292 просмотра

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В ФСБ РФ заявили о захвате "украинского военнослужащего"

В ФСБ РФ заявили о захвате "украинского военнослужащего"

Киев • УНН

 • 100629 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников на срочном заседании Совета безопасности России сообщил о якобы захвате "украинского военнослужащего" в плен, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Один из военнослужащих Украины захвачен в плен, осуществляется необходимая дальнейшая работа. В принципе на границе обстановка с нашей стороны стабильная”, — сказал он.

Что было ранее

СМИ РФ ранее сегодня заявили об уничтожении якобы пятерых украинских диверсантов и о двух БТР.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг это: “Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или БТРы через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсии; не планирует подобных действий. Требую от РФ немедленно остановить фабрику фейков”.

В ГПСУ и штабе ООС также опровергали это сообщение.

Полнейшим вымыслом являются сообщения российских СМИ о якобы попытках проникновения на территорию РФ украинской диверсионно-разведывательной группы. Вооруженные силы Украины не нападали на Донецк и Луганск, не посылали диверсантов или БТРы через границу, не обстреливали территорию РФ или российский пограничный пост. Все это продукты российской фабрики фейков, указал начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук.

Украинские Национальные Новости

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