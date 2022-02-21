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"Черговий фейк Росії": Держприкордонслужба спростувала російські повідомлення про "диверсантів" з України

"Черговий фейк Росії": Держприкордонслужба спростувала російські повідомлення про "диверсантів" з України

Київ • УНН

 • 101306 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Держприкордонслужба України повідомила про черговий фейк і дезінформацію Росії про диверсійно-розвідувальну групу з України, пише УНН.

Цитата:

"Заява силових структур Росії про диверсійно-розвідувальну групу, яка начебто порушила кордон з України, черговий фейк. Державна прикордонна служба заявляє, жодних порушень державного кордону на напрямку російського населеного пункту Митякінська в Ростовській області з боку підконтрольної українській владі території не відбувалося", - вказали у ДПСУ.

Держприкордонслужба зазначила також, що прикордонники України не отримували жодного інформування чи заяви від російської сторони про будь-яку нестандартну ситуацію, яка могла статися на кордоні, до того ж, що пов’язана з застосуванням зброї.

"Такі повідомлення є ніщо інше як провокація. Підтверджень такій заяві російська сторона також не наводить", - додали у ДПСУ.

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ЗМІ РФ заявили про знищення нібито п'ятьох українських диверсантів та про два БТР.

Очільник МЗС Ураїни Дмитро Кулеба спростував це: "Категорично спростовую дезінформацію РФ. Україна: не нападала на Донецьк, Луганськ; не надсилала диверсантів чи БТРи через кордон; не обстрілювала територію РФ чи КПП на кордоні; не вчиняла диверсії; не планує подібних дій. Вимагаю від РФ негайно зупинити фабрику фейків".

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