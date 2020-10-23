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У Франції за добу рекордні за час пандемії понад 41 тис. нових випадків COVID-19

У Франції за добу рекордні за час пандемії понад 41 тис. нових випадків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Франції протягом минулої доби зареєстровано 41 622 інфікування коронавірусом, 165 людей померли. Про це повідомили у МОЗ Франції, пише DW, передає УНН.

Зазначається, що цей показник став рекордним за весь час пандемії. Кількість жертв коронавірусної хвороби у Франції сягнула понад 34,2 тис. За останніми даними, кількість випадків зараження коронавірусом склала вже понад мільйон людей.

У Франції, а також у низці інших європейських країн через стрімке пришвидшення темпів поширення пандемії влада пішла на істотне посилення протиепідемічних заходів.

Як повідомляв УНН, Чехія зайняла друге місце в світі за рівнем смертності від СOVID-19. Чехія також стала другою країною Євросоюзу, на всій території якої з 22 жовтня через пандемію тимчасово закриваються більшість дрібних магазинів і підприємств по наданню послуг, а жителям дозволено залишати домівки тільки при необхідності.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за 41 млн. Кількість померлих — понад мільйон людей.

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