Во Франции за сутки рекордные за время пандемии более 41 тыс. новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Во Франции за прошедшие сутки зарегистрировано 41 622 инфицирования коронавирусом, 165 человек скончались. Об этом сообщили в МОЗ Франции, пишет DW, передает УНН.
Отмечается, что этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Число жертв коронавирусной болезни во Франции превысило 34,2 тыс. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом составило уже более миллиона человек.
Во Франции, а также в ряде других европейских стран из-за стремительного ускорения темпов распространения пандемии власти пошли на существенное усиление противоэпидемических мероприятий.
Как сообщал УНН, Чехия заняла второе место в мире по уровню смертности от СOVID-19. Чехия также стала второй страной Евросоюза, на всей территории которой с 22 октября из-за пандемии временно закрываются большинство мелких магазинов и предприятий по оказанию услуг, а жителям разрешено покидать дома только при необходимости.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за 41 млн. Количество умерших — более миллиона человек.