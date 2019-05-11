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У Франції в акції "жовтих жилетів" взяли участь майже 19 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У Франції пройшла 26-а протестна акція "жовтих жилетів", в якій взяли участь понад 18,5 тисяч осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Franceinfo.

У Франції в акції "жовтих жилетів" взяли участь майже 19 тисяч осіб

Згідно з даними МВС, на вулиці Парижа вийшли 1,2 тисячі осіб. Крім столиці, акції прийшли в Тулузі, Нанті, Леоне і Монпельє.

“Цієї суботи близько 3000 чоловік, за даними Ouest-France, проводять протест в Нант на 26-й день мобілізації „жовтих жилетів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні передбачався сплеск насильства. Префектура Луари-Атлантик чекала “500 радикалів типу чорного блоку”. В результаті посилили присутність поліції.

Нагадаємо, у Франції під час протестів у 25-у суботу 4 травня мобілізації учасників руху “жовтих жилетів” зібралися близько 19 тисяч демонстрантів.

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