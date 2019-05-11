Во Франции в акции "желтых жилетов" приняли участие почти 19 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Во Франции прошла 26-ая протестная акция "желтых жилетов", в которой приняли участие более 18,5 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Franceinfo.
Согласно данным МВД, на улицы Парижа вышли 1,2 тысячи человек. Кроме столицы, акции пришли в Тулузе, Нанте, Леоне и Монпелье.
"В субботу около 3000 человек, по данным Ouest-France, проводят протест в Нант на 26-й день мобилизации "желтых жилетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня ожидался всплеск насилия. Префектура Луары-Атлантик ждала "500 радикалов типа черного блока". В результате усилили присутствие полиции.
Напомним, во Франции во время протестов в двадцать пятый субботу 4 мая мобилизации участников движения "желтых жилетов" собрались около 19 000 демонстрантов.