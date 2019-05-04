У Франції під час протестів зібралися близько 19 тисяч "жовтих жилетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Франції під час протестів у 25-у суботу мобілізації учасників руху "жовтих жилетів" зібралися близько 19 тисяч демонстрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, станом на 18:30 (19:30 за київським часом), у протесті взяли участь 18900 осіб, з них у Парижі протестували – близько 1460 "жовтих жилетів".
Зазначається, що на минулому тижні МВС Франції нарахувало 23,6 тис. демонстрантів наприкінці дня, у тому числі 2600 – у Парижі. Повідомляється, що це в три рази менше, ніж півроку тому, на початку руху "жовтих жилетів". Інформації про затриманих поки немає.
Додамо, що у Парижі префектура дозволила проведення трьох демонстрацій, однак, як і в попередні вихідні, заборонила демонстрації на Єлисейських полях, біля Нотр-Даму і в периметрі, включаючи Національну асамблею та Єлисейський палац. Крім того, було заборонено проведення двох мітингів на площі Республіки.
У деяких французьких містах, зокрема, у департаменті Вандея, демонстрації "жовтих жилетів" були заборонені. Тут поліція намагалася заспокоїти протестуючих сльозоточивим газом.
Нагадаємо, у минулу суботу наймасовіші акції "жовтих жилетів" пройшли в Парижі і в Страсбурзі, де були затримані 26 осіб.
Крім того, двоє людей – представник "жовтих жилетів" і поліцейський – отримали травми під час заворушень.