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У Франції під час протестів зібралися близько 19 тисяч "жовтих жилетів"

У Франції під час протестів зібралися близько 19 тисяч "жовтих жилетів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. У Франції під час протестів у 25-у суботу мобілізації учасників руху "жовтих жилетів" зібралися близько 19 тисяч демонстрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, станом на 18:30 (19:30 за київським часом), у протесті взяли участь 18900 осіб, з них у Парижі протестували – близько 1460 "жовтих жилетів".

Зазначається, що на минулому тижні МВС Франції нарахувало 23,6 тис. демонстрантів наприкінці дня, у тому числі 2600 – у Парижі. Повідомляється, що це в три рази менше, ніж півроку тому, на початку руху "жовтих жилетів". Інформації про затриманих поки немає.

Додамо, що у Парижі префектура дозволила проведення трьох демонстрацій, однак, як і в попередні вихідні, заборонила демонстрації на Єлисейських полях, біля Нотр-Даму і в периметрі, включаючи Національну асамблею та Єлисейський палац. Крім того, було заборонено проведення двох мітингів на площі Республіки.

У деяких французьких містах, зокрема, у департаменті Вандея, демонстрації "жовтих жилетів" були заборонені. Тут поліція намагалася заспокоїти протестуючих сльозоточивим газом.

Нагадаємо, у минулу суботу наймасовіші акції "жовтих жилетів" пройшли в Парижі і в Страсбурзі, де були затримані 26 осіб.

Крім того, двоє людей – представник "жовтих жилетів" і поліцейський – отримали травми під час заворушень.

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