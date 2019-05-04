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Во Франции во время протестов собрались около 19 тысяч "желтых жилетов"

Во Франции во время протестов собрались около 19 тысяч "желтых жилетов"

Киев  •  УНН

 • 7527 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Во Франции во время протестов в 25-ю субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" собрались около 19 000 демонстрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.

По данным Министерства внутренних дел Франции, по состоянию на 18:30 (19:30 по Киеву), в протесте приняли участие 18900 человек, из них в Париже протестовали - около 1460 "желтых жилетов".

Отмечается, что на прошлой неделе МВД Франции насчитало 23,6 тыс. демонстрантов в конце дня, в том числе 2600 - в Париже. Сообщается, что это в три раза меньше, чем полгода назад, в начале движения "желтых жилетов". Информации о задержанных пока нет.

Добавим, что в Париже префектура разрешила проведение трех демонстраций, однако, как и в предыдущие выходные, запретила демонстрации на Елисейских полях, у Нотр-Дама и в периметре, включая Национальную ассамблею и Елисейский дворец. Кроме того, было запрещено проведение двух митингов на площади Республики.

В некоторых французских городах, в частности, в департаменте Вандея, демонстрации "желтых жилетов" были запрещены. Здесь полиция пыталась успокоить протестующих слезоточивым газом.

Напомним, в минувшую субботу массовые акции "желтых жилетов" прошли в Париже и в Страсбурге, где были задержаны 26 человек.

Кроме того, два человека - представитель "желтых жилетов" и полицейский - получили травмы во время беспорядков.

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