У Франції під час протестів зібралися близько 3 тисячі “жовтих жилетів”
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Франції під час протестів у 26-у суботу мобілізації учасників руху “жовтих жилетів” зібралися близько 3 тисячі демонстрантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Figaro.
“Цієї суботи близько 3000 чоловік, за даними Ouest-France, проводять протест в Нант на 26-й день мобілізації „жовтих жилетів”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сьогодні передбачають сплеск насильства. Префектура Луари-Атлантик чекала “500 радикалів типу чорного блоку”. В результаті посилили присутність поліції.
Нагадаємо, у Франції під час протестів у 25-у суботу мобілізації учасників руху “жовтих жилетів” зібралися близько 19 тисяч демонстрантів.