Во Франции во время протестов собрались около 3 тысячи "желтых жилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Во Франции во время протестов в 26-ю субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" собрались около 3 тысячи демонстрантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Figaro.
"В субботу около 3000 человек, по данным Ouest-France, проводят протест в Нант на 26-й день мобилизации "желтых жилетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня предусматривают всплеск насилия. Префектура Луары-Атлантик ждала "500 радикалов типа черного блока". В результате усилили присутствие полиции.
Напомним, во Франции во время протестов в двадцать пятый субботу мобилизации участников движения "желтых жилетов" собрались около 19 тысяч демонстрантов.