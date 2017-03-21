У Франції пройшли перші теледебати кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На перших теледебатах кандидатів у президенти Франції, які вперше проходили в новій формі, гостра полеміка розгорнулася між правою популісткою, лідером “Національного фронту” Марін Ле Пен і незалежним кандидатом, екс-міністром економіки Емманюелем Макроном, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За словами М.Ле Пен, “кілька років тому на пляжах не зустрічалися буркіні” (купальний костюм мусульманських жінок, що закриває тіло цілком. — Ред.), а тепер Франції загрожує небезпека ісламізації. У відповідь на це Е.Макрон дорікнув М.Ле Пен в провокації, яка націлена на те, щоб внести розкол у французьке суспільство.
У дебатах також брали участь троє інших претендентів на вищий державний пост: консерватор Франсуа Фійон, соціаліст Бенуа Амон і кандидат від Лівої партії Жан-Люк Меленшон.
Варто зазначити, що перший тур президентських виборів у Франції запланований на 23 квітня. До цього часу передбачається провести ще два раунди теледебатів.