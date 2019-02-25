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У Франції почали розслідування після звинувачення Люка Бессона в домаганнях

У Франції почали розслідування після звинувачення Люка Бессона в домаганнях

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Паризька прокуратура розпочала попереднє розслідування після нових повідомлень про сексуальні домагання з боку французького кінорежисера, сценариста і продюсера Люка Бессона. Про це в понеділок повідомила радіостанція France Info з посиланням на джерела в прокуратурі, передає УНН.

За інформацією радіостанції, розслідування було розпочато минулого четверга, 21 лютого.

Згідно з інформацією порталу Mediapart, інцидент, про який йде мова, стався в 2002 році. 40-річна актриса, яка зараз проживає в США, 13 лютого звернулася до прокурора Парижа. За її словами, продюсер “притиснув її до стіни і спробував поцілувати”, однак вона не дозволила йому цього зробити.

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Як вважає актриса, через свого відмови вона не отримала роль у фільмі, на яку прослуховувалась.

Раніше прокуратура Парижа відхилила позов з боку актриси Сенд Ван Рой, яка звинувачувала Бессона в насильстві.

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Нагадаємо, п’ять жінок дали свідчення проти режисера Люка Бессона, повідомивши про сексуальні домагання.

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