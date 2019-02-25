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Во Франции начали расследование после обвинения Люка Бессона в домогательствах

Во Франции начали расследование после обвинения Люка Бессона в домогательствах

Киев  •  УНН

 • 8224 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Парижская прокуратура начала предварительное расследование после новых сообщений о сексуальных домогательствах со стороны французского кинорежиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона. Об этом в понедельник сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники в прокуратуре, передает УНН.

По информации радиостанции, расследование было начато в прошлый четверг, 21 февраля.

Согласно информации портала Mediapart , инцидент, о котором идет речь, произошел в 2002 году. 40-летняя актриса, которая сейчас проживает в США, 13 февраля обратилась к прокурору Парижа. По ее словам, продюсер "прижал ее к стене и попытался поцеловать", однако она не позволила ему этого сделать.

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Как считает актриса, из-за своего отказа она не получила роль в фильме, на которую прослушивалась.

Ранее прокуратура Парижа отклонила иск со стороны актрисы Сэнд Ван Рой, которая обвиняла Бессона в сексуальном насилии.

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Напомним, пять женщин дали показания против режиссера Люка Бессона, сообщив о сексуальных домогательствах.

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