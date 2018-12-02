Ніл Деграсс Тайсон відповів на звинувачення в сексуальних домаганнях

“Нещодавно я був публічно звинувачений у вчиненні сексуальних домагань. Ці обвинувачення отримали значну кількість розголосу у пресі за останні сорок вісім годин, без супроводу моїх реакцій. У багатьох випадках це не провина ЗМІ. Я відхилив коментарі на тій підставі, що серйозні звинувачення не повинні розглядатися у пресі. Але ясно, що я не можу продовжувати мовчати”, — йдеться в заяві американського науковця.

Ніла Деграсса Тайсона звинуватили у мережі за три спроби сексуальних домагань: на початку 1980 років, у 2009 та 2018. Тайсон описав свою версію подій кожної ситуації, про яку йшлося в мережі. Також він додав, чому так довго мовчав у мережі. Він пояснив, що особливу увагу повинні приділяти доказам та фактам у звинуваченнях.

Зокрема, астрофізик зосередив увагу на необхідності незалежного розслідування щодо цих звинувачень.

“Я обвинувачений, так навіщо вірити тому, що я говорю? Навіщо мені взагалі вірити? Ця історія повертає нас до цінності незалежного розслідування, яке оголосили Fox/National Geographic (на платформі яких реалізуються мої проекти Cosmos і StarTalk air). Я вітаю це рішення. Подібні звинувачення можуть завдати шкоди репутації та шлюбу. Іноді це є незворотнім. Я вважаю себе люблячим чоловіком і гідним громадським діячем — вченим і педагогом, який служить на благо людям”, — зазначив Тайсон.

Як повідомляв УНН, французька юстиція отримала нові відомості щодо сексуальних домагань із боку культового режисера Люка Бессона по відношенню до його співробітниць та знайомих.