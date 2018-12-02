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Нил Деграсс Тайсон ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Нил Деграсс Тайсон ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

Киев  •  УНН

 • 55398 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Известный американский астрофизик и популяризатор науки Тайсон, Нил Деграсс ответил на обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ученого, которую он опубликовал на своей странице в Facebook.

“Недавно я был публично обвинен в совершении сексуальных домагательств. Эти обвинения получили значительное количество разглашения в прессе за последние сорок восемь часов, без сопровождения моими реакциями. Во многих случаях это не вина СМИ. Я отклонил комментарии на том основании, что серьезные обвинения не должны рассматриваться в прессе. Но ясно, что я не могу продолжать молчать”, — говорится в заявлении американского ученого.

Нила Деграсси Тайсона обвинили в сети за три попытки сексуальных домогательств: в начале 1980 годов, в 2009 и 2018 Тайсон описал свою версию событий каждой ситуации, о которой говорилось в сети. Также он добавил, почему так долго молчал в сети. Он пояснил, что особое внимание должны уделять доказательствам и фактам в обвинениях.

В частности, астрофизик сосредоточил внимание на необходимости независимого расследования относительно этих обвинений.

“Я обвиняемый, так зачем верить тому, что я говорю? Зачем мне вообще верить? Эта история возвращает нас к ценности независимого расследования, которое объявили Fox/National Geographic (на платформе которых реализуются мои проекты Cosmos и StarTalk air). Я приветствую это решение. Подобные обвинения могут нанести ущерб репутации и брака. Иногда это необратимо. Я считаю себя любящим мужем и достойным общественным деятелем — ученым и педагогом, который служит на благо людям”, — отметил Тайсон.

Как сообщал УНН, французская юстиция получила новые сведения о сексуальных домогательств со стороны культового режиссера Люка Бессона по отношению к его сотрудниц и знакомых.

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