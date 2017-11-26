У Франції мігранти здійснили наїзд на жандармів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. У французькому місті Кале автомобіль з мігрантами скоїв наїзд на жандармів, які у відповідь відкрили вогонь. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
"В результаті наїзду жандарм отримав травму коліна, республіканські загони безпеки були змушені відкрити вогонь", - йдеться в заяві префектури Кале.
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Зазначається, що в автомобілі знаходилися шість вихідців з Іраку і троє - з Афганістану. Вони, ймовірно, збиралися нелегально перетнути кордон.
Нагадаємо, правоохоронці Франції затримали шістьох осіб, підозрюваних у підготовці теракту під час Різдвяної ярмарки у місті Реймс.