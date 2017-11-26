Во Франции мигранты совершили наезд на жандармов

"В результате наезда жандарм получил травму колена, республиканские отряды безопасности были вынуждены открыть огонь", - говорится в заявлении префектуры Кале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция задержала 70 человек в ходе погромов в центре Брюсселя

Отмечается, что в автомобиле находились шесть выходцев из Ирака и трое - из Афганистана. Они, вероятно, собирались нелегально пересечь границу.

Напомним, правоохранители Франции задержали шесть человек , подозреваемых в подготовке теракта во время Рождественской ярмарки в городе Реймс.