Во Франции мигранты совершили наезд на жандармов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Во французском городе Кале автомобиль с мигрантами совершил наезд на жандармов, которые в ответ открыли огонь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"В результате наезда жандарм получил травму колена, республиканские отряды безопасности были вынуждены открыть огонь", - говорится в заявлении префектуры Кале.
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Отмечается, что в автомобиле находились шесть выходцев из Ирака и трое - из Афганистана. Они, вероятно, собирались нелегально пересечь границу.
Напомним, правоохранители Франции задержали шесть человек , подозреваемых в подготовке теракта во время Рождественской ярмарки в городе Реймс.