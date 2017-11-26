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Поліція затримала 70 осіб в ході погромів в центрі Брюсселя

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Підрозділ поліції Брюсселя по боротьбі з масовими заворушеннями затримало понад 70 учасників протестів в комерційному кварталі в центрі міста, про це на своєму Тwitter повідомив мер бельгійської столиці Філіп Клоз, передає УНН.

"Ситуація під контролем. Поліція продовжує виявляти пильність", - написав мер міста.

Зазначається, що група провокаторів проникла в ряди учасників дозволеного мітингу проти рабства в Лівії. Після завершення акції люди в масках перемістилися в один з найбільш дорогих комерційних кварталів міста на авеню Луїз, стали кидати камені в вітрини, громити і грабувати бутіки.

"В результаті заворушень, що мали місце поряд з маніфестацією, зроблені затримання і посилено присутність поліції", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у бельгійській столиці Брюсселя сталися заворушення, затримані десятки людей.

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