У центрі Брюсселя сталися заворушення

Сутички сталися у районі авеню Луїзи у центрі міста. Як зазначається, під час заворушень були пошкоджені магазини, а також поліцейський автомобіль.

У поліцейській дільниці в комуні Іксель надали попередню оцінку щодо затриманих - приблизно п'ятдесят. Вік затриманих молодих людей становить від 15 до 18 років. У Twitter міністр внутрішніх справ Ян Джамбон розповів про сотні затримань, в тому числі про 15 судових розглядів.

"Ситуація під контролем. Поліція як і раніше пильно стежить за ситуацією", - повідомив мер Брюсселя Філіп Клозе відразу після 19:00 в суботу, коментуючи заворушення.