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У центрі Брюсселя сталися заворушення

У центрі Брюсселя сталися заворушення

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У бельгійській столиці Брюсселя сталися заворушення, затримані десятки людей, передає УНН з посиланням на RTBF.

Сутички сталися у районі авеню Луїзи у центрі міста. Як зазначається, під час заворушень були пошкоджені магазини, а також поліцейський автомобіль.

У поліцейській дільниці в комуні Іксель надали попередню оцінку щодо затриманих - приблизно п'ятдесят. Вік затриманих молодих людей становить від 15 до 18 років. У Twitter міністр внутрішніх справ Ян Джамбон розповів про сотні затримань, в тому числі про 15 судових розглядів.

"Ситуація під контролем. Поліція як і раніше пильно стежить за ситуацією", - повідомив мер Брюсселя Філіп Клозе відразу після 19:00 в суботу, коментуючи заворушення.

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