В центре Брюсселя произошли беспорядки

Столкновения произошли в районе авеню Луизы в центре города. Как отмечается, в ходе беспорядков были повреждены магазины, а также полицейский автомобиль.

В полицейском участке в коммуне Иксель предоставили предварительную оценку в отношении задержанных - примерно пятьдесят. Возраст задержанных молодых людей составляет от 15 до 18 лет. В Twitter министр внутренних дел Ян Джамбон рассказал о сотнях задержаний, в том числе о 15 судебных разбирательствах.

"Ситуация под контролем. Полиция по-прежнему пристально следит за ситуацией", - сообщил мэр Брюсселя Филипп Клозе сразу после 19:00 в субботу, комментируя беспорядки.