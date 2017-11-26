Полиция задержала 70 человек в ходе погромов в центре Брюсселя

"Ситуация под контролем. Полиция продолжает проявлять бдительность", - написал мэр города.

Отмечается, что группа провокаторов проникла в ряды участников разрешенного митинга против рабства в Ливии. После завершения акции люди в масках переместились в один из самых дорогих коммерческих кварталов города на авеню Луиз, стали бросать камни в витрины, громить и грабить бутики.

"В результате беспорядков, имевших место рядом с манифестацией, сделанные задержания и усилено присутствие полиции", - сообщили в полиции.

Напомним, в бельгийской столицы Брюсселя произошли беспорядки , задержаны десятки людей.