Полиция задержала 70 человек в ходе погромов в центре Брюсселя
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Подразделение полиции Брюсселя по борьбе с массовыми беспорядками задержало более 70 участников протестов в коммерческом квартале в центре города, об этом на своем Тwitter сообщил мэр бельгийской столицы Филипп Клоз, передает УНН.
"Ситуация под контролем. Полиция продолжает проявлять бдительность", - написал мэр города.
Отмечается, что группа провокаторов проникла в ряды участников разрешенного митинга против рабства в Ливии. После завершения акции люди в масках переместились в один из самых дорогих коммерческих кварталов города на авеню Луиз, стали бросать камни в витрины, громить и грабить бутики.
"В результате беспорядков, имевших место рядом с манифестацией, сделанные задержания и усилено присутствие полиции", - сообщили в полиции.
Напомним, в бельгийской столицы Брюсселя произошли беспорядки , задержаны десятки людей.