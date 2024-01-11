У Франції – новий міністр закордонних справ
Київ • УНН
Макрон призначив Стефана Сежурна новим міністром закордонних справ Франції, замінивши Колонну, а Даті став міністром культури.
Президент Еммануель Макрон призначає 38-річного Стефана Сежурне новим міністром закордонних справ. Він замінив Катерину Колонну. Про це пише BFM TV, передає УНН.
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Стефан Сежурне – юрист за освітою, до цього – генеральний секретар партії президента Емманюеля Макрона "Відродження" і колишній радник Макрона під час його президентської кампанії. Він також очолював групу Renew Europe у Європарламенті.
Водночас міністр фінансів Бруно Ле Мер і міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен залишаться на своїх посадах.
Найбільшим сюрпризом у перестановках уряду Макрона є те, що консервативний політичний ветеран Рашида Даті, близький соратник колишнього президента Ніколя Саркозі, стане новим міністром культури.
Нагадаємо
У вівторок, 9 січня, прем'єр-міністра Елізабет Борн змінив Габріель Аттал, який у свої 34 роки є наймолодшим прем'єр-міністром в історії Франції.
Французькі ЗМІ пишуть, що зміна прем'єр-міністра Франції — це спроба президента Емманюеля Макрона перезавантажити уряд перед виборами до Європарламенту, які відбудуться в червні.
Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн йде у відставку08.01.24, 19:44 • 25874 перегляди