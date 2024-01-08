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Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн йде у відставку

Прем'єр-міністр Франції Елізабет Борн йде у відставку

Київ • УНН

 • 25874 перегляди

Президент Франції Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Елізабет Борн, подякувавши їй за зразкову службу. Борн залишатиметься на своїй посаді до формування нового уряду.

Президент Франції прийняв відставку Елізабет Борн, яка вирішила піти з посади прем'єр-міністра Франції. Про це повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, передає УНН.

Деталі 

Макрон прийняв відставку, подякувавши Борн за виконану роботу та високо оцінив її самовідданість і рішучість. 

Пані Прем’єр-міністре, шановна Елізабет Борн, ваша праця на службі нашій нації була взірцевою щодня. Ви реалізували наш проєкт із мужністю, відданістю та рішучістю. Від усього серця дякую

- написав Макрон на своїй сторінці у соцмережі Х.

Доповнення 

У Єлисейському палаці заявили, що Борн продовжить виконувати свої обов'язки, поки не буде призначений новий уряд.

Елізабет Борн подала заяву про відставку президенту республіки Еммануелю Макрону, яка була прийнята. Разом з іншими міністрами кабінету міністрів вона продовжить виконувати свої поточні обов'язки, поки не буде призначений новий уряд

- йдеться в заяві. 

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