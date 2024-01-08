Премьер-министр Франции Элизабет Борн уходит в отставку
Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Элизабет Борн, поблагодарив ее за образцовую службу. Борн будет оставаться на своей должности до формирования нового правительства.
Легенда мюнхенской "Баварии" и сборной Германии, Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
Икона футбола Франц Беккенбауэр, известный как "Кайзер", умер в возрасте 78 лет, подтвердила агентству DPA его семья.
Шольц призвал Европу увеличить военную поддержку Украины
Канцлер Олаф Шольц призывает страны ЕС увеличить военную поддержку Украины, отмечая, что нынешние усилия являются недостаточными.
Из-за непогоды на Николаевщине ряд дорог закрыли для движения грузовиков и автобусов
В Николаевской области из-за непогоды остановлено движение грузовиков/автобусов на нескольких автодорогах. Кроме того, 30,8 тыс. человек остаются без света.
Оккупированная часть Херсонской области осталась без электричества
В оккупированной Херсонской области отключено электричество из-за потери транзита из Мелитополя; ведутся восстановительные работы. По сообщениям, российские войска убили ребенка в этом районе.
ДТП в Хмельницкой области: погибла женщина и двое детей травмированы
Столкновение на трассе Житомир-Черновцы привело к гибели женщины и травмированию двух детей.
На Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий утреннего авиаудара: количество пострадавших растет
На Днепропетровщине продолжается ликвидация последствий утреннего ракетного удара оккупантов. Уже известно о по меньшей мере шести пострадавших в результате обстрела на Криворожье.
Непогода в Одесской области: Кипер рассказал о ситуации в районах
Олег Кипер сообщает о непогоде в Одесской области, в результате которой обесточены несколько районов, но основные службы продолжают работать. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за долги за ЖКУ
Правительство Украины отменило мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени за долги, за исключением зон активных боевых действий.
Зеленский и эмир Катара обсудили вопросы мира и возвращения украинских детей
Зеленский и эмир Катара обсудили вопросы возвращения детей, депортированных россией, и обеспечения роли Украины в глобальной продовольственной безопасности.