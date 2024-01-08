Премьер-министр Франции Элизабет Борн уходит в отставку

Президент Франции принял отставку Элизабет Борн, которая решила уйти с должности премьер-министра Франции. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца, передает УНН.

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Макрон принял отставку, поблагодарив Борн за проделанную работу и высоко оценил ее самоотверженность и решительность.

Госпожа Премьер-министр, уважаемая Элизабет Борн, ваша работа на службе нашей нации была образцовой каждый день. Вы реализовали наш проект с мужеством, преданностью и решимостью. От всего сердца благодарю вас - написал Макрон на своей странице в соцсети Х.

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В Елисейском дворце заявили, что Борн продолжит исполнять свои обязанности, пока не будет назначено новое правительство.

Элизабет Борн подала заявление об отставке президенту республики Эммануэлю Макрону, которое было принято. Вместе с другими министрами кабинета министров она продолжит выполнять свои текущие обязанности, пока не будет назначено новое правительство - говорится в заявлении.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон готовится провести кадровые изменения в правительстве. В частности, в СМИ предполагали, что на этой неделе французский президент может избрать нового премьер-министра

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