Во Франции - новый министр иностранных дел

Президент Эммануэль Макрон назначает 38-летнего Стефана Сежурне новым министром иностранных дел. Он заменил Екатерину Колонну. Об этом пишет BFM TV, передает УНН.

Детали

Стефан Сежурне - юрист по образованию, до этого - генеральный секретарь партии президента Эмманюэля Макрона "Возрождение" и бывший советник Макрона во время его президентской кампании. Он также возглавлял группу Renew Europe в Европарламенте.

В то же время министр финансов Бруно Ле Мэр и министр внутренних дел Жеральд Дарманен останутся на своих должностях.

Самым большим сюрпризом в перестановках правительства Макрона является то, что консервативный политический ветеран Рашида Дати, близкий соратник бывшего президента Николя Саркози, станет новым министром культуры.

Напомним,

Во вторник, 9 января, премьер-министра Элизабет Борн сменил Габриэль Аттал, который в свои 34 года является самым молодым премьер-министром в истории Франции.

Французские СМИ пишут, что смена премьер-министра Франции - это попытка президента Эмманюэля Макрона перезагрузить правительство перед выборами в Европарламент, которые состоятся в июне.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн уходит в отставку