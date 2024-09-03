У Франції через недоотримання податків може виникнути дефіцит бюджету - Reuters
Київ • УНН
Міністерство фінансів Франції попереджає про ризик дефіциту бюджету в 5,6% ВВП замість запланованих 5,1%. Це пов'язано зі скороченням податкових надходжень та зростанням витрат.
Франція може зіткнутися з серйозним бюджетним дефіцитом цього року через скорочення податкових надходжень та зростання витрат. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Франція, яка є другою за величиною економікою єврозони, цього року може зіткнутися з набагато більшим бюджетним дефіцитом, ніж планувалося. Як йдеться в листі Міністерства фінансів до законодавців, це відбудеться, якщо не буде знайдено додаткових способів скорочення витрат через недоотримання податкових надходжень.
Як пише видання, загострення фінансової ситуації в країні підвищує тиск на президента Еммануеля Макрона, який намагається сформувати новий уряд після дострокових виборів.
Фінансові обмеження зменшують можливості нового уряду. У понеділок Міністерство фінансів надало законодавцям оновлену інформацію щодо бюджетної ситуації. Документ свідчить, що дефіцит бюджету державного сектору цього року може сягнути 5,6% від ВВП замість запланованих тимчасовим урядом Франції 5,1%.
Щоб стабілізувати бюджет, міністерство фінансів заморозило кредити на суму 16,5 мільярдів євро. Очікується також додаткове списання кредитів на суму ще 7 мільярдів євро до кінця року.
Нагадаємо
Президент Франції Макрон проводить консультації щодо нового глави уряду. Найімовірнішим кандидатом вважається Тьєррі Боде, голова Французької економічної, соціальної та екологічної ради.
У Франції ультраліва партія «Нескорена Франція» ініціювала імпічмент президента Макрона01.09.24, 02:36 • 19822 перегляди