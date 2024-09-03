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У Франції через недоотримання податків може виникнути дефіцит бюджету - Reuters

У Франції через недоотримання податків може виникнути дефіцит бюджету - Reuters

Київ • УНН

 • 12264 перегляди

Міністерство фінансів Франції попереджає про ризик дефіциту бюджету в 5,6% ВВП замість запланованих 5,1%. Це пов'язано зі скороченням податкових надходжень та зростанням витрат.

Франція може зіткнутися з серйозним бюджетним дефіцитом цього року через скорочення податкових надходжень та зростання витрат. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Франція, яка є другою за величиною економікою єврозони, цього року може зіткнутися з набагато більшим бюджетним дефіцитом, ніж планувалося. Як йдеться в листі Міністерства фінансів до законодавців, це відбудеться, якщо не буде знайдено додаткових способів скорочення витрат через недоотримання податкових надходжень.

Як пише видання, загострення фінансової ситуації в країні підвищує тиск на президента Еммануеля Макрона, який намагається сформувати новий уряд після дострокових виборів.

Фінансові обмеження зменшують можливості нового уряду. У понеділок Міністерство фінансів надало законодавцям оновлену інформацію щодо бюджетної ситуації. Документ свідчить, що дефіцит бюджету державного сектору цього року може сягнути 5,6% від ВВП замість запланованих тимчасовим урядом Франції 5,1%.

Щоб стабілізувати бюджет, міністерство фінансів заморозило кредити на суму 16,5 мільярдів євро. Очікується також додаткове списання кредитів на суму ще 7 мільярдів євро до кінця року.

Нагадаємо 

Президент Франції Макрон проводить консультації щодо нового глави уряду. Найімовірнішим кандидатом вважається Тьєррі Боде, голова Французької економічної, соціальної та екологічної ради.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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