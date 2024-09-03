Во Франции из-за недополучения налогов может возникнуть дефицит бюджета - Reuters

Франция может столкнуться с серьезным бюджетным дефицитом в этом году из-за сокращения налоговых поступлений и роста расходов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Франция, которая является второй по величине экономикой еврозоны, в этом году может столкнуться с гораздо большим бюджетным дефицитом, чем планировалось. Как говорится в письме Министерства финансов к законодателям, это произойдет, если не будут найдены дополнительные способы сокращения расходов из-за недополучения налоговых поступлений.

Как пишет издание, обострение финансовой ситуации в стране повышает давление на президента Эммануэля Макрона, который пытается сформировать новое правительство после досрочных выборов.

Финансовые ограничения уменьшают возможности нового правительства. В понедельник Министерство финансов предоставило законодателям обновленную информацию о бюджетной ситуации. Документ свидетельствует, что дефицит бюджета государственного сектора в этом году может достичь 5,6% от ВВП вместо запланированных временным правительством Франции 5,1%.

Чтобы стабилизировать бюджет, министерство финансов заморозило кредиты на сумму 16,5 миллиардов евро. Ожидается также дополнительное списание кредитов на сумму еще 7 миллиардов евро до конца года.

Напомним

Президент Франции Макрон проводит консультации по новому главе правительства. Наиболее вероятным кандидатом считается Тьерри Боде, председатель Французского экономического, социального и экологического совета.

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