Во Франции из-за недополучения налогов может возникнуть дефицит бюджета - Reuters
Киев • УНН
Министерство финансов Франции предупреждает о риске дефицита бюджета в 5,6% ВВП вместо запланированных 5,1%. Это связано с сокращением налоговых поступлений и ростом расходов.
Франция может столкнуться с серьезным бюджетным дефицитом в этом году из-за сокращения налоговых поступлений и роста расходов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Франция, которая является второй по величине экономикой еврозоны, в этом году может столкнуться с гораздо большим бюджетным дефицитом, чем планировалось. Как говорится в письме Министерства финансов к законодателям, это произойдет, если не будут найдены дополнительные способы сокращения расходов из-за недополучения налоговых поступлений.
Как пишет издание, обострение финансовой ситуации в стране повышает давление на президента Эммануэля Макрона, который пытается сформировать новое правительство после досрочных выборов.
Финансовые ограничения уменьшают возможности нового правительства. В понедельник Министерство финансов предоставило законодателям обновленную информацию о бюджетной ситуации. Документ свидетельствует, что дефицит бюджета государственного сектора в этом году может достичь 5,6% от ВВП вместо запланированных временным правительством Франции 5,1%.
Чтобы стабилизировать бюджет, министерство финансов заморозило кредиты на сумму 16,5 миллиардов евро. Ожидается также дополнительное списание кредитов на сумму еще 7 миллиардов евро до конца года.
Напомним
Президент Франции Макрон проводит консультации по новому главе правительства. Наиболее вероятным кандидатом считается Тьерри Боде, председатель Французского экономического, социального и экологического совета.
У Франції ультраліва партія "Нескорена Франція" ініціювала імпічмент президента Макрона31 августа 2024, 23:36 • 18992 просмотра