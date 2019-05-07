У ФФУ розповіли про розвиток футбольної інфраструктури на Сумщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. З 2015 по 2018 рік у Сумській області побудували 26 футбольних об'єктів. Про це повідомляє прес-служба Федерації Футболу України, передає УНН.
Зокрема, у 2018 році побудовано 13 об'єктів:
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- м. Суми — 1 майданчик;
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- Білопільський район — 1 майданчик;
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- Конотопський район — 2 майданчики;
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- м. Охтирка — 2 майданчики;
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- Кролевецький район — 1 майданчик;
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- Тростянецький район — 1 майданчик;
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- Краснопільський район — 1 майданчик;
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- Охтирський район — 2 майданчики;
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- Сумський район — 1 майданчик;
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- Глухівський район — 1 майданчик.
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"Усього за історію, починаючи з 1991 року, — побудовано 61 об’єкт: 57 майданчиків та 4 поля", - розповіли у ФФУ.
Як писав УНН, протягом року на Тернопільщині з'явилося 28 футбольних майданчиків.
За чотири роки Дніпропетровщині побудували 95 футбольних об'єктів.
Додамо, що в Івано-Франківській області протягом 2018 року було побудовано 53 футбольні майданчики.
Раніше у ФФУ повідомили, що ставлять собі за мету появу в Україні до 2020 року близько 2500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50 стадіонів.