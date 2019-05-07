В ФФУ рассказали о развитии футбольной инфраструктуры в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. С 2015 по 2018 год в Сумской области построили 26 футбольных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
В частности, в 2018 году построено 13 объектов:
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- г. Сумы - 1 площадка;
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- Белопольский район - 1 площадка;
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- Конотопский район - 2 площадки;
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- г. Ахтырка - 2 площадки;
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- Кролевецкий район - 1 площадка;
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- Тростянецкий район - 1 площадка;
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- Краснопольский район - 1 площадка;
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- Ахтырский район - 2 площадки;
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- Сумской район - 1 площадка;
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- Глуховский район - 1 площадка.
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"Всего за историю, начиная с 1991 года, - построен 61 объект: 57 площадок и 4 поля", - рассказали в ФФУ.
Как писал УНН, в течение года в Тернопольськой области появилось 28 футбольных площадок.
За четыре года в Днепропетровской области построили 95 футбольных объектов.
Добавим, что в Ивано-Франковской области в течение 2018 года было построено 53 футбольные площадки.
Ранее в ФФУ сообщили, что ставят себе целью появление в Украине в 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50 стадионов.