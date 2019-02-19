У Facebook повідомили, за яких умов розблокують доступ до пов’язаної з RT сторінки

Представник компанії заявив, що Facebook здійснює поетапне оновлення для сторінок з великою аудиторією, щоб забезпечити інформацію про те, звідки адмініструються сторінки.

“Ми будемо звертатися до адміністраторів цих сторінок і проситимемо їх розкрити цю додаткову інформацію і приналежність до їхньої материнської компанії, щоб вони змогли повернутися на платформу”, — йдеться в заяві.

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“Люди, які заходять на ці сторінки, не повинні бути введені в оману щодо того, хто стоїть за ними”, — заявив представник Facebook.

Водночас правила користування Facebook прямо не зобов’язують розкривати джерела фінансування тих чи інших сторінок.

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18 лютого головний редактор російського телеканалу RT Маргарита Симоньян заявила, що соціальна мережа Facebook заблокувала “дико успішну” сторінку, яку вів цей телеканал. Симоньян додала, що її структура “не порушувала жодних правил Facebook”.

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що RT “має отримати пояснення від Facebook щодо того, що саме є причиною” блокування сторінки.

Американські спецслужби звинувачували RT у тому, що Росія використовувала цей засіб інформації для втручання в президентські вибори у США 2016 року. Міністерство юстиції США у вересні 2017 року видало розпорядження про реєстрацію мовника як іноземного агента“. Звинувачення також спонукали мережу Twitter заборонити рекламу з боку RT, а також ще одного спрямованого на іноземних споживачів агентства Sputnik.

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RT, відомий також як Russia Today, транслює свої передачі англійською, французькою, іспанською та арабською мовами.

Мовник Russia Today був створений у середині 2000-х років. Його метою було протистояння тому, що російський президент Володимир Путін окреслив як “домінування американських і британських медіа-організацій”.

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В останні кілька років Facebook критикували в Конгресі США за недостатню, на думку законодавців, боротьбу з поширенням “фейків”. Участь так званої російської “фабрики тролів” в агітації перед виборами в США в 2016 році через Facebook у Сполучених Штатах сприймається як можливе втручання Росії у вибори.

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У 2018 році Facebook змінив правила публікації політичної реклами, а також періодично блокує акаунти, які можуть мати відношення до “фабрики тролів”.

Як повіодмляв УНН, британський медіа-регулятор Ofcom розглядає можливість накладання санкцій на російський державний телеканал RT у зв’язку з порушенням правил мовлення. Згідно з заявою регулятора, телеканал порушив правило неупередженості у семи програмах і новинах протягом шести тижнів.

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Як повідомляло Reuters, порушення правил мовлення пов’язують із покриванням інциденту з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки. RT відкидає усі звинувачення.

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Нагадаємо, у травні британський регулятор Ofcom відкрив ще три справи проти російського каналу Russia Today на додаток до наявних семи.