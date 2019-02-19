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В Facebook сообщили, при каких условиях разблокируют доступ к связанной с RT странице

В Facebook сообщили, при каких условиях разблокируют доступ к связанной с RT странице

Киев  •  УНН

 • 9680 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Американская социальная сеть Facebook сообщила, что доступ к странице, которую вел российский телеканал RT, может быть разблокирован в случае, если страница будет содержать информацию о связи с Россией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Представитель компании заявил, что Facebook осуществляет поэтапное обновление для страниц с большой аудиторией, чтобы обеспечить информацию о том, откуда администрируемых страницы.

"Мы будем обращаться к администраторам этих страниц и просить их раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к их материнской компании, чтобы они смогли вернуться на платформу", - говорится в заявлении.

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"Люди, которые заходят на эти страницы, не должны быть введены в заблуждение относительно того, кто стоит за ними", - заявил представитель Facebook.

В то же время правила пользования Facebook прямо не обязывают раскрывать источники финансирования тех или иных страниц.

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18 февраля главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что социальная сеть Facebook заблокировала "дико успешную" страницу, которую вел этот телеканал. Симоньян добавила, что ее структура "не нарушала никаких правил Facebook".

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Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что RT "должен получить объяснение от Facebook о том, что именно является причиной" блокировки страницы.

Американские спецслужбы обвиняли RT в том, что Россия использовала это средство информации для вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. Министерство юстиции США в сентябре 2017 издало распоряжение о регистрации вещателя как иностранного агента". Обвинение также побудили сеть Twitter запретить рекламу со стороны RT, а также еще одного направленного на иностранных потребителей агентства Sputnik.

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RT, известный также как Russia Today, транслирует свои передачи на английском, французском, испанском и арабском языках.

Вещатель Russia Today был создан в середине 2000-х годов. Его целью было противостояние том, что российский президент Владимир Путин обозначил как "доминирование американских и британских медиа-организаций".

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В последние несколько лет Facebook критиковали в Конгрессе США за недостаточную, по мнению законодателей, борьбу с распространением "фейков". Участие так называемой российской "фабрики троллей" в агитации перед выборами в США в 2016 году через Facebook в Соединенных Штатах воспринимается как возможное вмешательство России в выборы.

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В 2018 году Facebook изменил правила публикации политической рекламы, а также периодически блокирует аккаунты, которые могут иметь отношение к российской "фабрике троллей".

Как повиодмляв УНН, британский медиа-регулятор Ofcom рассматривает возможность наложения санкций на российский государственный телеканал RT в связи с нарушением правил вещания. Согласно заявлению регулятора, телеканал нарушил правило беспристрастности в семи программах и новостях в течение шести недель.

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Как сообщало агентство Reuters, нарушение правил вещания связывают с укрывательством инцидента с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. RT отвергает все обвинения.

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Напомним, в мае британский регулятор Ofcom открыл еще три дела против российского канала Russia Today в дополнение к имеющимся семи.

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