У дворі будинку у Херсоні знайшли близько 2 кг ртуті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На подвір’ї будинку у Херсоні мешканці знайшли близько 2 кг ртуті. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію департаменту питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації.
"10 вересня о 08:36 у Корабельному районі Херсона, на вулиці Стрітенська,111, на подвір’ї приватного будинку мешканцями виявлено дві колби з речовиною, схожою на ртуть", - йдеться в повідомленні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонскій області, Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС, чергова зміна Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.
"Виявлено та вилучено біля 2 кг ртуті", - проінформували у департаменті.
Чергова зміна ХОКАРС провела демеркуризацію.
Нагадаємо, на одній із приватних земельних ділянок в окупованому Севастополі рятувальники зібрали близько трьох кілограмів ртуті.