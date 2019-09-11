Во дворе дома в Херсоне нашли около 2 кг ртути
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Во дворе дома в Херсоне жители нашли около 2 кг ртути. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию департамента вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации.
"10 сентября в 08:36 в Корабельном районе Херсона, на улице Стритенская, 111, во дворе частного дома жителями обнаружены две колбы с веществом, похожим на ртуть", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции ГУ НП в Херсонский области, Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГУ ГСЧС, дежурная смена Херсонской областной коммунальной аварийно-спасательной службы.
"Обнаружено и изъято около 2 кг ртути", - проинформировали в департаменте.
Очередная смена ХОКАСС провела демеркуризацию.
Напомним, на одной из частных земельных участков в оккупированном Севастополе спасатели собрали около трех килограммов ртути.