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У Дрогобичі організували комісію з розселення мешканців обваленого будинку

У Дрогобичі організували комісію з розселення мешканців обваленого будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Дрогобичі Львівської області почала роботу евакуаційна комісія, яка займеться питаннями розселення мешканців чотириповерхового житлового будинку, де стався вибух. Організовано охорону майна у будинку правоохоронцями. Про це УНН повідомили у пресслужбі Дрогобицької міськради.

У мерії уточнили, що внаслідок вибуху стався обвал другого під'їзду.

"Причина обвалу встановлюється, однак попередньо припускають, що обвал стався через вибух газу у будинку... Наразі 6 осіб евакуйовано. У медичні заклади звернулися 7 осіб, з них 2 дітей. Двоє загиблих", - додали у міськраді.

На місці працюють рятувальні підрозділи. "Організовано охорону майна представниками Національної поліції України та Національної гвардії України. Задіяно 140 рятувальників та 18 одиниць спецтехніки. Психологи працюють з потерпілими", - додали у мерії.

"З питань евакуації та розміщення населення просимо звертатися у ЗОШ №16, де працює евакуаційна комісія. Також для потерпілих мешканців будинку організовано харчування", - вказали у міськраді.

Також вказано, що дорогу на вулиці Михайла Грушевського, на якій і стався вибух у будинку, перекрито для проїзду транспорту.

За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

З-під завалів врятували шістьох людей. Є двоє загиблих людей, особу першого загиблого встановлюють, семеро людей постраждали.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.

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