В Дрогобыче организовали комиссию по расселению жителей обрушившегося дома
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В Дрогобыче Львовской области начала работу эвакуационная комиссия, которая займется вопросами расселения жителей четырехэтажного жилого дома, где произошел взрыв. Организована охрана имущества в доме правоохранителями. Об этом сообщили УНН в пресс-службу Дрогобычского горсовета.
В мэрии уточнили, что в результате взрыва произошло обрушение второго подъезда.
"Причина обвала устанавливается, однако предварительно предполагают, что обвал произошел из-за взрыва газа в доме... Сейчас 6 человек эвакуированы. В медицинские учреждения обратились 7 человек, из них 2 детей. Двое погибших", - добавили в горсовете.
На месте работают спасательные подразделения. "Организована охрана имущества представителями Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины. Задействовано 140 спасателей и 18 единиц спецтехники. Психологи работают с пострадавшими", - добавили в мэрии.
"По вопросам эвакуации и размещения населения просим обращаться в СОШ №16, где работает эвакуационная комиссия. Также для пострадавших жителей дома организовано питание", - указали в горсовете.
Также указано, что дорогу на улице Михаила Грушевского, на которой и произошел взрыв в доме, перекрыт для проезда транспорта.
По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших людей, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.