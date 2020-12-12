У Донецькій області компенсацію за зруйноване житло отримають ще 13 людей

Зазначається, що відповідне рішення схвалили Комісія з розгляду питань, пов’язаних з наданням грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок збройної агресії РФ в Донецькій області. До списку включили 13 постраждалих, які є власниками 11 об’єктів зруйнованого житла.

“8 зруйнованих об’єктів знаходяться в місті Мар’їнка, по 2 в селищі Зайцеве та в місті Авдіївка, 1 — в селищі Луганське. Відтак, 13 громадян отримають компенсацію на загальну суму 3,3 мільйони гривень, що становить 300 тисяч гривень на один зруйнований об’єкт”, — повідомили в МінТОТ.

У міністерстві підкреслили, що мова йде не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла, що ні в якому разі не виключає подальші дії по доказах та відшкодуванню Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла.

Як повідомляв УНН, це вже третє засідання комісії в Донецькій області. На першому засіданні комісія прийняла рішення про надання грошової компенсації 9 постраждалим, на другому — 10.