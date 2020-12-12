В Донецкой области компенсацию за разрушенное жилье получат еще 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Донецкой области денежную компенсацию за разрушенное жилье получат еще 13 семей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.
Отмечается, что соответствующее решение приняла Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате вооруженной агрессии РФ в Донецкой области. В список включили 13 пострадавших, которые являются владельцами 11 объектов разрушенного жилья.
“8 разрушенных объектов находятся в городе Марьинка, по 2 в поселке Зайцево и в городе Авдеевка, 1 — в поселке Луганское. Следовательно, 13 граждан получат компенсацию на общую сумму 3,3 миллиона гривен, что составляет 300 тысяч гривен на разрушенный объект”, — сообщили в МинВОТ.
В министерстве подчеркнули, что речь идет не о замене жилья, а о компенсации за сам факт потери жилья, но ни в коем случае не исключает дальнейшие действия по доказательствам и возмещению Российской Федерацией фактического ущерба за потерю жилья.
Как сообщал УНН, это уже третье заседание комиссии в Донецкой области. На первом заседании комиссия приняла решение о предоставлении денежной компенсации 9 пострадавшим, на втором — 10.