У Долині Смерті зафіксували новий температурний рекорд за понад століття - 54,4 градуси
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Долині Смерті (Каліфорнія, США) вчора, 16 серпня, температура сягала 54,4 градуси за Цельсієм. У разі підтвердження показників ця температура вважатиметься найвищою зареєстрованою на Землі за останні 107 років. Про це повідомляє УНН із посиланням на Dailymail.
"Долина Смерті досягає 130F (54,4 за Цельсієм), що може бути найвищою офіційною температурою, зареєстрованою на Землі будь-коли. Оскільки у країні продовжується рекордна хвиля спеки, 54 млн людей живуть при 100F (37,7 за Цельсієм)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у неділю, 16 серпня, у Каліфорнії температура сягала 54,4 градуса за Цельсієм.
"Якщо це буде підтверджено, то ці показники поб’ють минулий температурний рекорд у Долині Смерті", - додали у повідомленні.
Примітно, що попередній температурний рекорд теж було зафіксовано у Долині Смерті - 10 липня 1913 року у Фернес-Крик температура сягла позначки у 56,7 градусів.
Нагадаємо, на більшості території України сьогодні очікується суха погода, повітря вдень прогріється до 30 градусів тепла.