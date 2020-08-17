Від 11° до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На більшості території України сьогодні очікується суха погода, повітря вдень прогріється до 30 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, 17 серпня у Карпатському регіоні короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер слабкий.
Температура вночі 11-15°, на узбережжі морів та Закарпатті до 18°; вдень 26-30°.
На Київщині без опадів. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 27-29°.