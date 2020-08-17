Від 11° до 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, 17 серпня у Карпатському регіоні короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер слабкий.

Температура вночі 11-15°, на узбережжі морів та Закарпатті до 18°; вдень 26-30°.

На Київщині без опадів. Температура у Києві вночі 13-15°, вдень 27-29°.